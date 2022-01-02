Во Львове полиция задержала мужчину, который в новогоднюю ночь ударил своего квартиранта ножом в сердце во время конфликта. От полученных травм тот скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

Правоохранители получили сообщение об инциденте 1 января около двух часов ночи — врачи обнаружили в квартире одного из домов во Львове тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По словам медиков, причиной смерти стала колото-резаная рана в области сердца.

Правоохранители установили, что во время празднования Нового года между 39-летним владельцем квартиры и жителем Черкасской области, снимавшем у него жилье, произошел конфликт. Во время инцидента хозяин ударил квартиранта ножом в грудь и нанес ему смертельное ранение.

Оперативники задержали злоумышленника — ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Ему готовятся объявить о подозрении по части 1 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, одном из сел Николаевской области злоумышленник в ходе ссоры нанес своему приятелю удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте.