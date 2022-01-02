В Украине в ближайшее время планируют начать вводить бустерную дозу вакцины против коронавируса людям старше 60 лет.

Об этом рассказал государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «Украинскому радио».

— Уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить вводить бустерные дозы людям от 60 лет и старше. Это решение в ближайшее время также вступит в силу, — сказал Игорь Кузин.

Он добавил, что 5 января состоится заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ). Там будут обсуждать доступ к бустерной дозе вакцины против коронавируса для всех желающих.

Отметим, что есть разница между бустерной и дополнительной дозой вакцины. Бустерную (ревакцинальную) дозу вводят, чтобы усилить иммунный ответ/эффективность вакцины, которая со временем снижается. В то же время дополнительную вводят для лучшей защиты людей, которые из-за состояния своего здоровья получают более низкую эффективность вакцин по сравнению с другими.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что со второй половины января и в феврале в стране ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом «Омикрон».