В Одессе предприниматели бросили на улицах более 5 тысяч елок и других хвойных деревьев, которые не раскупили до Нового года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте городского хозяйства Одесского горсовета, утром 1 января работники ЖКХ и управляющих компаний начали наводить порядок в городе после новогодних гуляний.

— Они обнаружили, что часть недобросовестных предпринимателей, которые торговали елками, бросили их под открытым небом. Коммунальщики насчитали более 5 тысяч никому не нужных зеленых красавиц, причем большинство из них — в Приморском и Суворовском районах. Все с помощью спецтехники вывезли, – рассказали в департаменте.

Хвойные деревья доставили на базу коммунального предприятия «Горзелентрест», где их переработают на удобрения.

Напомним, 1 января на площади Победы в Николаеве продавцы бросили на улице нераспроданные хвойные деревья.