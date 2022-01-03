В Уэльсе обнаружили следы одного из первых видов динозавров, которому более 200 миллионов лет.

Как пишет CNN, отпечаток выявили на пляже в городе Пенарт (юг Уэльса). Фотографию отпечатка исследователи Лондонского музея естествознания получили от одного из палеонтологов-любителей.

— Мы получаем много сообщений от общественности о находках, и многие из них являются геологическими объектами, которые можно легко принять за следы динозавров. Однако, оценив фотографию, мы подумали, что на это стоит взглянуть, — сказала сотрудница музея Сюзанна Мейдмент.

Изучив следы, ученые пришли к выводу, что они относятся к триасовому периоду и принадлежали очень раннему завроподу или его родственнику. «Мы считаем, что отпечатки, которые мы видели в Пенарте, равномерно распределены, и это позволяет предположить, что животное шло. Мы также видели смещающиеся окантовки, где грязь была вытолкнута вверх. Эти структуры характерны для активного движения по мягкому грунту», — добавил коллега Мейдмент, профессор Пол Баррет.

Сообщается, что находки также могут раскрыть информацию о поведенческих качествах динозавров, например о том, как они ходили и передвигались стадами.

Напомним, ученые объявили о том, что нашли в городе-округе Ганьчжоу на юге Китая яйцо с идеально сохранившимся эмбрионом динозавра.