В Николаеве продавцы игрушек и новогодней атрибутики размещают свои прилавки на велодорожке по улице Соборной.

Об этом жители Николаева сообщают в соцсетях. В частности, в контакт-центре городского совета на продавцов пожаловался пользователь под ником «Eagle Stiw».

«Что тут у нас по велодорожкам? Это точно велодорожка? Может это бизнес дорожка? Специальное место для торговли? Или может это коляско-дорожка? Как тут не нарушить правила и никого не сбить и ни с кем не подраться?» — отметил он.

Напомним, что нанесение велосипедной разметки вдоль главной улицы города завершили 7 ноября 2021 года.

Также сообщалось, что уже 12 декабря краска на велосипедной дорожке начала смываться, в частности, на велоразметке образовались полосы. В свою очередь Департамент ЖХК горсовета Николаева сообщил, что краска смылась из-за высокой интенсивности движения транспорта и это является нормой.

Позже первый вице-мэр Николаева Виталий Луков признал, что были допущены нарушения при нанесении велосипедной разметки на пересечениях Соборной улицы с Никольской и Большой Морской.