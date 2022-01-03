В Николаеве продавцы игрушек и новогодней атрибутики размещают свои прилавки на велодорожке по улице Соборной.
Об этом жители Николаева сообщают в соцсетях. В частности, в контакт-центре городского совета на продавцов пожаловался пользователь под ником «Eagle Stiw».
«Что тут у нас по велодорожкам? Это точно велодорожка? Может это бизнес дорожка? Специальное место для торговли? Или может это коляско-дорожка? Как тут не нарушить правила и никого не сбить и ни с кем не подраться?» — отметил он.
Напомним, что нанесение велосипедной разметки вдоль главной улицы города завершили 7 ноября 2021 года.
Также сообщалось, что уже 12 декабря краска на велосипедной дорожке начала смываться, в частности, на велоразметке образовались полосы. В свою очередь Департамент ЖХК горсовета Николаева сообщил, что краска смылась из-за высокой интенсивности движения транспорта и это является нормой.
Позже первый вице-мэр Николаева Виталий Луков признал, что были допущены нарушения при нанесении велосипедной разметки на пересечениях Соборной улицы с Никольской и Большой Морской.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Николаеве продавцы игрушек и новогодней атрибутики размещают свои прилавки на велодорожке по улице Соборной.
Об этом жители Николаева сообщают в соцсетях. В частности, в контакт-центре городского совета на продавцов пожаловался пользователь под ником «Eagle Stiw».
«Что тут у нас по велодорожкам? Это точно велодорожка? Может это бизнес дорожка? Специальное место для торговли? Или может это коляско-дорожка? Как тут не нарушить правила и никого не сбить и ни с кем не подраться?» — отметил он.
Напомним, что нанесение велосипедной разметки вдоль главной улицы города завершили 7 ноября 2021 года.
Также сообщалось, что уже 12 декабря краска на велосипедной дорожке начала смываться, в частности, на велоразметке образовались полосы. В свою очередь Департамент ЖХК горсовета Николаева сообщил, что краска смылась из-за высокой интенсивности движения транспорта и это является нормой.
Позже первый вице-мэр Николаева Виталий Луков признал, что были допущены нарушения при нанесении велосипедной разметки на пересечениях Соборной улицы с Никольской и Большой Морской.