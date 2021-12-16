Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков признал, что были допущены нарушения при нанесении велосипедной разметки на пересечениях Соборной улицы с Никольской и Большой Морской.

Об этом он сообщил в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря.

Стоит отметить, что нанесение велосипедной разметки вдоль главной улицы города завершили 7 ноября 2021 года. По состоянию на 12 декабря текущего года краска на велосипедной дорожке начала смываться, в частности, на велоразметке образовались полосы. В свою очередь Департамент ЖХК горсовета Николаева сообщил, что краска смылась из-за высокой интенсивности движения транспорта и это является нормой.

В эфире программы глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская отметила, что эта ситуация дискредитирует власть и показывает ее немощность.

– Не считаете ли вы, что реализации, вреда такой неплохой идеи для нашего города, она дискредитирует власть, показывая немощность? Потому что на вопрос, почему так, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства отвечают, что это норма, – поинтересовалась она у Виталия Лукова.

Заместитель городского головы отметил, что уже разобрался в этой ситуации. По его словам, разметка была нанесена без соблюдения температурного режима, поэтому начала стираться так быстро. Он подчеркнул, что Департаменту ЖХК еще не заплатили за эту работу и будут искать пути исправления ситуации.

–На предыдущем аппаратном совещании было поручение первого заместителя начальнику Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Я уточнил, что не закрытый этот акт, я запретил рассчитываться до тех пор, пока не будут исправлены эти моменты. Этому есть причина. Есть объяснение Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Я его прочитал также в социальных сетях и не согласен с ним до конца. Кроме того, что краска имеет гарантийный срок от 3 месяцев до 3 лет, зависимо от качества, но у нас даже 3 месяца не простояла, потому что ее нанесли не при том температурном режиме, как по мне. За это деньги не выплатили. Коммунальное предприятие будет думать, как исправлять эту ситуацию. Попробуем так, чтобы не за средства бюджета, потому что предприятие коммунальное. Поэтому акт не закрыт по этой дорожке и это для нас опыт. Там есть объективные причины – это большая нагрузка транспорта, особенно по Большой Морской, там любая краска будет стираться быстро. Но есть неровности на асфальте, когда он движется, то краска не так на нем держится. По Адмиральской не такая большая нагрузка и скорость не та. Мы будем проводить расследование и этот вопрос будет исправлен, – пообещал Виталий Луков.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал, что велосипедная разметка по улице Соборной поможет пешеходам и велосипедистам «начать понимать и уважать друг друга».

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что хочет направить на обустройство велодорожек 5% от денег, которые депутаты будут распределять на ремонт дорог. В то же время, на сегодняшний день Николаев остается единственным областным центром без велодорожек.

Кроме этого, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города. После чего на улице Большая Морская – от парка «Народный сад» через улицу Соборную к Ингульскому спуску – начались работы по нанесению велосипедной разметки. Однако, из-за критики горожан в социальных сетях реализацию проекта приостановили первой велодорожки.

В связи с этим, возникла идея создать в штате мэрии Николаева должность, которая будет предусматривать развитие городской велоинфраструктуры. Позже стало известно, что отремонтировать асфальтовое покрытие и нанести разметку для велодорожки по улице Большая Морская планируют к весне 2022 года.

В сентябре 2021 года Департамент жилищно-коммунальных услуг горсовета заключил договор с киевской компанией «Исток-А» на строительство первой полноценной велодорожки в Николаеве, стоимостью 4,6 миллиона гривен. Позже в Департаменте ЖКХ заявили, что для обустройства велодорожки по улице Курортной необходимо вырубить 67 тополей и акаций. Вместо них обещают высадить 70 новых деревьев

Стоит отметить, что вопрос строительства велодорожки поднимался ещё в 2017 году. Тогда Александр Сенкевич заявлял, что велосипедная дорожка между Корабельным и Ингульским районами должна была быть построена в 2018 году. Тогда же мэр сообщил, что в результате перераспределения средств городского бюджета выделено финансирование на проект по строительству велодорожки и спортивных площадок в Корабельном районе.