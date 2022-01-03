Украинцы больше 7 миллионов карт в банках для начисления выплат по программе «єПідтримка», и потратили уже 638 миллионов гривен на разные услуги.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Результаты всего за три недели: 7,3 миллиона — открытых карт єПідтримка в банках, 6,1 миллиона — заявок на получение выплат в «Дії», 638 миллионов гривен — уже потратили украинцы. Пройденный этап для «Дії» — только часть нашей глобальной визии. Мы уверенно движемся по плану. «Дія» объединила крутую команду профессионалов ради одной цели — создать самое удобное государство в мире с точки зрения получения услуг», — написал он.

Михаил Федоров добавил, что 2 января была пройдена отметка в 13 миллионов уникальных пользователей «Дії».

За 2021 год количество пользователей возросло больше, чем в 5 раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей — плюс 50-70 тысяч.

«Это сумасшедшие темпы роста даже для любого технологического бизнеса», — он.