По состоянию на утро 3 января в Николаевской области обнаружили 26 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 115 тысяч 565 (+26) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 68658 (+18);

Первомайск — 6666;

Южноукраинск — 3710;

Вознесенск — 2627;

Очаков — 1847.

На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 98, всего — 109508.

Умерло от последствий COVID-19 — 3288, за сутки — 1.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 431 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 2 января, зафиксировали 1 тысячу 804 новых случая заражения коронавирусом.