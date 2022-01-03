По состоянию на утро 3 января в Николаевской области обнаружили 26 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 115 тысяч 565 (+26) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 98, всего — 109508.
Умерло от последствий COVID-19 — 3288, за сутки — 1.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 431 человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 2 января, зафиксировали 1 тысячу 804 новых случая заражения коронавирусом.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 3 января в Николаевской области обнаружили 26 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 115 тысяч 565 (+26) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 98, всего — 109508.
Умерло от последствий COVID-19 — 3288, за сутки — 1.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 431 человек.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 2 января, зафиксировали 1 тысячу 804 новых случая заражения коронавирусом.