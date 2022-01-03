В Украине за минувшие сутки, 2 января, зафиксировали 1 804 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений за сутки обнаружили в Киеве (532), Львовской области (112), Киевской области (111) и Полтавской (104).

Вчера с коронавирусом было госпитализировано 1 168 человек, летальных исходов — 114, выздоровели от болезни — 2 537.

Всего сделано тестирований за сутки — 17 437. Из которых методом ПЦР — 7748, методом ИФА — 471, экспресс-тестами на антиген 9218.

С начала пандемии коронавируса в Украине заболело 3 676 342 человека, выздоровело — 3 479 725, летальных исходов — 96 301, проведено ПЦР-тестирований — 16 824 014.

Напомним, в первый день 2022 года на Николаевщине подтвердили 48 новых случаев коронавируса.