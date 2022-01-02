За сутки 1 января в Николаевской области выявлено 48 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 115539 (+48) подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 18 случаев COVID-19.
За сутки не выздоровел ни один человек, всего – 109410. Умерло всего от последствий коронавируса 3287 человек, за сутки – 6.
Напомним, в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Все регионы Украины вышли из красной зоны карантина, они находятся в желтой.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
За сутки 1 января в Николаевской области выявлено 48 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 115539 (+48) подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 18 случаев COVID-19.
За сутки не выздоровел ни один человек, всего – 109410. Умерло всего от последствий коронавируса 3287 человек, за сутки – 6.
Напомним, в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Все регионы Украины вышли из красной зоны карантина, они находятся в желтой.