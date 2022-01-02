За сутки 1 января в Николаевской области выявлено 48 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 115539 (+48) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68640 (+23);

Первомайск – 6666 (+7);

Южноукраинск – 3710;

Вознесенск – 2627;

Очаков – 1847.

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 18 случаев COVID-19.

За сутки не выздоровел ни один человек, всего – 109410. Умерло всего от последствий коронавируса 3287 человек, за сутки – 6.

Напомним, в Украине до конца марта 2022 года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Все регионы Украины вышли из красной зоны карантина, они находятся в желтой.