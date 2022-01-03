В Мангистауской области Казахстана начались митинги из-за повышения цен на газ: она выросла два раза, с 60 до 120 тенге за литр.

Об этом пишет EurAsia Dayily.

По сообщению Информационного центра Евразийского Бюро Всемирной Федерации Профсоюзов (ВФП) , местных жителей и рабочих возмутило то, что повышение цен на газ произошло в регионе, где он добывается. В последующем митинги и перекрытия дорог охватили все районные центры и сам города Актау.

Первая акция протеста прошла в Жанаозене 1 января как раз после объявления повышении цен на газ, где нефтяники и безработные записал видео к властям с требованием снизить стоимость газ. Так как власти никак не отреагировали на это заявление уже на следующий день были перекрыты центральные улицы в городе.

«Полиция и власти в этот момент оказались не готовыми отреагировать на новогодние выступления и на попытки людей разогнать ситуация быстро вышла из-под контроля. Так, местные жители стали массово выходить на улицы и присоединяться к акциям протеста. В течение дня они быстро распространились по всем районным центрам и посёлкам области, а днем на митинг вышли уже и жители областного центра — Актау», — говорится в сообщении Информцентра.

Протестующие везде выдвинули одинаковые требования и если цена не будет снижена, то предложили повысить заработную плату всем рабочим региона до 100 процентов. В результате объявлен бойкот всем местным заправочным станциям, пока не будет решен данный вопрос, а также выдвинуто требование отставки местных властей.

По имеющимся данным, митингующие не расходились и ночью, в том числе и в областном центре Актау, несмотря на то, что к месту митинга были потянуты силы полиции. Судя по всему, возможностей для разгона выступлений у властей попросту нет, так как митингами охвачен сейчас весь регион. Акции могут продолжиться и днем 3 января, став более массовыми.

Как пишет «Радио Азаттык», к протестующим прибыл временно исполняющий обязанности акима (глава местного совета, — прим.) Галым Байжанов. Чиновник попросил собравшихся изложить требования в письменной форме и передать в акимат. В ответ протестующие заявили, что обращались ранее с письмами туда, но результатов от этого не было.

— Я сейчас не могу дать каких-либо комментариев Регулирование цен на газ — не в компетенции акимата. Мы лишь ведем мониторинг, наблюдаем. Вы же видите, они перекрыли дорогу, — сказал Галым Байжанов.

Чиновники напомнили, что для проведения акции нужно заранее подать уведомление в акимат, в соответствии с законом о мирных собраниях, иначе митинг будет считаться незаконным.

Поступают сообщения об отключении мобильного интернета в центре моногорода.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже заявил, что правительство Казахстана должно срочно проанализировать ситуацию.

— Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок, — отметил он.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на распределение газа для николаевцев. Повышенные тарифы начали действовать с 1 января 2022 года.