Телескоп Hubble благодаря камере Wide Field Camera 3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 105, расположенной в созвездии Рыбы.

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что сама галактика расположена почти в 215 миллионах световых лет от нашей планеты.

Когда смотришь на фотографию, может показаться, что NGC 105 движется к столкновению с соседней галактикой, на самом же деле последняя находится на большом расстоянии и до сих пор остается относительно неизвестной для астрономов.

Открывателем NGC 105 является французский астроном Эдуард Жан-Мари Стефан, впервые наблюдавший за объектом 15 октября 1884 года.

Напомним, в декабре 2021 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправило в космос телескоп James Webb, который должен заменить Hubble. Он — самый дорогой и самый большой телескоп в истории.