В Великобритании обнаружили последнюю летучую мышь вида «большая ночница».

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Большая ночница или большая ушастая летучая мышь в Великобритании была признана вымершим видом еще в 1992 году. Однако в 2002 году был обнаружен молодой самец этого вида. Ученые название его Одинокий Джо и взяли под наблюдение.

В 2019 году Одинокий Джо исчез, и ученые предположили, что последний представитель вида умер. Однако под Рождество ученые нашли старого знакомого в одной из пещер Сассекса. Точное местоположение Одинокого Джо держится в секрете из-за опасений, что туристы могут его побеспокоить.

Появление Одинокого Джо дало ученым надежду, что где-то в Великобритании могли сохраниться небольшие колонии этого вида. Доктор Фиона Мэтьюз, профессор биологии и председатель Общества млекопитающих, призвала общественность обратить внимание на более крупных ушастых летучих мышей.

— Они могут встретиться в Сассексе, Хэмпшире или Дорсете. В Европе их можно найти в старых домах, замках или больших амбарах. Винные погреба, потайные коридоры и чердаки будут первыми местами, куда стоит заглянуть во время поисков скрывающихся летучих мышей, — сообщила она.

Ученые надеются найти Одинокому Джо пару. Считается, что самец родился в том же году, когда его нашли, то есть сейчас ему около 20 лет. В среднем Большие ночницы доживают до 35 лет, так что Одинокий Джо еще вполне может оставить потомство.

Вырастая до 8 сантиметров в длину, большая ночница является крупнейшим из 11 видов британских летучих мышей.

Напомним, в США клонировали вымирающий вид хорьков. Клонирование черноногого хорька было произведено с использованием замороженного генетического материала, взятого у особи, умершей более 30 лет назад.