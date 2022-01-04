Особенности протекания COVID-19 при заражении новым штаммом «Омикрон» позволяют выдвинуть версию, что волна заболеваемости может стать последней за пандемию.

Об этом заявила технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе, сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что штамм «Омикрон» более трансмиссивен, однако он вызывает менее серьезные заболевания, чем остальные варианты.

Краузе отметила, что риск госпитализации в случае заражения «Омикроном» в два раза ниже, чем при инфицировании вариантом «Дельта».

— Возможно, это то, что выведет нас из пандемии, так что это станет последней волной ковидрона, — сказал она.

Напомним, в Украине 2 января зафиксировали 1 тысячу 804 новых случая заражения коронавирусом.