Глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что коронавирусные ограничения в стране могут ужесточить уже на этой неделе.

Об этом он заявил в эфире польского радио, сообщает «Европейская правда».

Адам Недзельский сообщил, что правительство рассматривает введение новых ограничений.

— Когда весь арсенал прививок исчерпан, используется все, что осталось под рукой. Под рукой остаются ограничения. Если мы увидим продолжение тенденции к росту количества инфекций на этой неделе с около 20 000 занятых больничных коек, что все еще очень высоко, да, тогда мы будем принимать более жесткие решения, — сказал Адам Недзельский.

По его словам, решения об этом могут быть приняты уже в среду или в пятницу.

— Тогда мы будем говорить о школах, о закрытии торговых центров, например, но я не хочу этого предусматривать, — добавил он.

Адам Недзельский сообщил, что за последние 24 часа в Польше было выявлено 6422 новых инфицирования коронавирусом.

— Мы начали год с приростом заболеваемости на 10%, а вчера — более чем на 25%. Это очевидный предупредительный сигнал, — подчеркнул он.

В то же время, по данным СМИ, у польского правительства пока нет однозначной поддержки усиления ограничений.

Напомним, эксперт сообщил, что особенности протекания COVID-19 при заражении новым штаммом «Омикрон» позволяют выдвинуть версию, что волна заболеваемости может стать последней за пандемию.