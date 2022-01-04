Департамент здравоохранения Каталонии сообщил о первых в Испании случаях заболевания «флурона». В результате заболевания пациенты одновременно заражаются коронавирусом и гриппом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro Weekly News.

По данным Министерства здравоохранения, случаи заболевания носят «легкий» характер.

«Флурона», сочетание слов «грипп» (flue на английском, — прим.) и «корона», впервые была обнаружена в Израиле у беременной женщины, которая была заражена обоими вирусами одновременно. Все ее симптомы были легкими.

«Флурона» не является новым штаммом коронавируса, как «Омикрон» и «Дельта». Хотя до сих пор не было известно таких случаев инфекции, когда у пациентов был либо один вирус, либо другой.

Пока нет достаточных данных, чтобы предсказать, может ли это быть более опасным для пациентов, однако эксперты предупредили, что он может усилить симптомы.