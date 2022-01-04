Ежедневный уровень инфицирования COVID-19 в Бельгии за прошедшую неделю вырос сразу на 52% по сравнению с показателями предыдущей недели.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Brussels Times.

— Количество инфицированных коронавирусом в Бельгии продолжает быстро расти. По предварительным данным национального медицинского института Sciensano, в период с 24 по 30 декабря в стране в среднем подтверждали 10 126 новых случаев инфекции ежедневно, и этот рост на 52% по сравнению с предыдущей неделей (17-23 декабря). Только за прошлый четверг было зарегистрировано около 16 000 подтвержденных случаев инфекции, — говорится в сообщении.

В то же время, по данным статистики, среднее количество ежедневных госпитализаций с диагнозом COVID-19 за этот же период выросло незначительно — в бельгийские больницы ежедневно попадали 149 новых пациентов с коронавирусом, в то время как в течение предыдущих семи дней этот показатель составлял 143 случая. По состоянию на воскресенье, в больницах страны находилось 1 765 пациентов, хотя на Рождество было около 2000. В отделениях интенсивной терапии находятся 508 больных COVID-19.

По сообщению этого же издания, для сдерживания инфекции эпидемиологи страны рекомендуют делать дополнительную, бустерную прививку от коронавируса даже тем людям, которые уже были инфицированы COVID-19, через 14 дней после того, как удалось преодолеть заболевание. Эта рекомендация касается также людей с положительным тестом на коронавирус – если инфекция протекает без симптомов, то рекомендуется делать бустерные прививки через 14 дней после получения положительного теста.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 3 января января, зафиксировано 1 746 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (1 804 положительных тестов).