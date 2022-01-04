В Украине за минувшие сутки, 3 января января, зафиксировано 1 746 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (1 804 положительных тестов).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев — 135, выздоровели — 3 629 человек.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев — 135, выздоровели — 3 629 человек.

За последние сутки в Украине проведено 25 762 тестов, включая:

методом ПЦР — 11 633

методом ИФА — 1 340

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 12 789.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 678 088 человек;

выздоровело — 3 483 354 человек;

летальных исходов — 96 436;

проведено ПЦР-тестирований — 16 835 647

Как сообщалось, со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом «Омикрон».