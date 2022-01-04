В Украине за минувшие сутки, 3 января января, зафиксировано 1 746 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (1 804 положительных тестов).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев — 135, выздоровели — 3 629 человек.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев — 135, выздоровели — 3 629 человек.
За последние сутки в Украине проведено 25 762 тестов, включая:
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 12 789.
За все время пандемии в Украине:
Как сообщалось, со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом «Омикрон».
|
Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Украине за минувшие сутки, 3 января января, зафиксировано 1 746 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (1 804 положительных тестов).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев — 135, выздоровели — 3 629 человек.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев — 135, выздоровели — 3 629 человек.
За последние сутки в Украине проведено 25 762 тестов, включая:
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 12 789.
За все время пандемии в Украине:
Как сообщалось, со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом «Омикрон».