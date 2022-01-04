По состоянию на утро 4 января в Николаевской области выявлено 20 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 115 585 (+20) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68670 (+12);

Первомайск – 6672 (+6);

Южноукраинск – 3710;

Вознесенск – 2627;

Очаков – 1847.

В других районах области за минувшие сутки зарегистрировано 2 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 98, всего – 109606. Умерло от последствий COVID-19 – 3291, в сутки – 3.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 3 января января, зафиксировано 1 746 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (1 804 положительных тестов).