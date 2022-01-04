Элизабет Холмс (основательницу скандального и обанкротившегося стартапа Theranos) суд присяжных в США признал виновной в мошенничестве. Ей грозит заключение до 20 лет.

Об этом сообщают BBC и The Guardian, цитирует hromadske.

Присяжные признали Холмс виновной по четырем из 11 обвинений — в том числе в мошенничестве против инвесторов. По трем обвинениям (касающимся обмана пациентов и выдачи неточных результатов анализов) ее оправдали.

Еще одно обвинение с Холмс сняли за несколько месяцев рассмотрения дела, а по трем оставшимся пунктам присяжные не пришли к согласию. Но даже только по четырем обвинениям предпринимательнице грозит до 20 лет тюрьмы. Сама она не признает себя виновной и планирует обжаловать решения присяжных.

Напомним, в январе 2021 года Дональд Трамп постановил установить памятники Стиву Джобсу и Уолту Диснею.