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Элизабет Холмс (основательницу скандального и обанкротившегося стартапа Theranos) суд присяжных в США признал виновной в мошенничестве. Ей грозит заключение до 20 лет.
Об этом сообщают BBC и The Guardian, цитирует hromadske.
Присяжные признали Холмс виновной по четырем из 11 обвинений — в том числе в мошенничестве против инвесторов. По трем обвинениям (касающимся обмана пациентов и выдачи неточных результатов анализов) ее оправдали.
Еще одно обвинение с Холмс сняли за несколько месяцев рассмотрения дела, а по трем оставшимся пунктам присяжные не пришли к согласию. Но даже только по четырем обвинениям предпринимательнице грозит до 20 лет тюрьмы. Сама она не признает себя виновной и планирует обжаловать решения присяжных.
Напомним, в январе 2021 года Дональд Трамп постановил установить памятники Стиву Джобсу и Уолту Диснею.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Элизабет Холмс (основательницу скандального и обанкротившегося стартапа Theranos) суд присяжных в США признал виновной в мошенничестве. Ей грозит заключение до 20 лет.
Об этом сообщают BBC и The Guardian, цитирует hromadske.
Присяжные признали Холмс виновной по четырем из 11 обвинений — в том числе в мошенничестве против инвесторов. По трем обвинениям (касающимся обмана пациентов и выдачи неточных результатов анализов) ее оправдали.
Еще одно обвинение с Холмс сняли за несколько месяцев рассмотрения дела, а по трем оставшимся пунктам присяжные не пришли к согласию. Но даже только по четырем обвинениям предпринимательнице грозит до 20 лет тюрьмы. Сама она не признает себя виновной и планирует обжаловать решения присяжных.
Напомним, в январе 2021 года Дональд Трамп постановил установить памятники Стиву Джобсу и Уолту Диснею.