По состоянию на 31 декабря 2021 года — 398 тысяч 291 житель Николаева определился со своим выбором и выбрал семейного врача.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.

ЦПМСП №1 — 37 тысяч 350 деклараций

ЦПМСП №2 — 70 тысяч 529 деклараций

ЦПМСП №3 — 47 тысяч 980 деклараций

ЦПМСП №4 — 57 тысяч 747 деклараций

ЦПМСП №5 — 56 тысяч 136 деклараций

ЦПМСП №6 — 71 тысяча 541 декларация

ЦПМСП №7 — 57 тысяч 8 деклараций

— Независимо от места проживания или регистрации можно выбрать терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи. В Николаеве действует упрощенная процедура заключения деклараций с семейным врачом, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаевской области 892,3 тысячи пациентов выбрали своего семейного врача и заключили с ним декларацию — это 80,5% от населения области.