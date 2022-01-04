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По состоянию на 31 декабря 2021 года — 398 тысяч 291 житель Николаева определился со своим выбором и выбрал семейного врача.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.
ЦПМСП №1 — 37 тысяч 350 деклараций
ЦПМСП №2 — 70 тысяч 529 деклараций
ЦПМСП №3 — 47 тысяч 980 деклараций
ЦПМСП №4 — 57 тысяч 747 деклараций
ЦПМСП №5 — 56 тысяч 136 деклараций
ЦПМСП №6 — 71 тысяча 541 декларация
ЦПМСП №7 — 57 тысяч 8 деклараций
— Независимо от места проживания или регистрации можно выбрать терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи. В Николаеве действует упрощенная процедура заключения деклараций с семейным врачом, — говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаевской области 892,3 тысячи пациентов выбрали своего семейного врача и заключили с ним декларацию — это 80,5% от населения области.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
По состоянию на 31 декабря 2021 года — 398 тысяч 291 житель Николаева определился со своим выбором и выбрал семейного врача.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.
ЦПМСП №1 — 37 тысяч 350 деклараций
ЦПМСП №2 — 70 тысяч 529 деклараций
ЦПМСП №3 — 47 тысяч 980 деклараций
ЦПМСП №4 — 57 тысяч 747 деклараций
ЦПМСП №5 — 56 тысяч 136 деклараций
ЦПМСП №6 — 71 тысяча 541 декларация
ЦПМСП №7 — 57 тысяч 8 деклараций
— Независимо от места проживания или регистрации можно выбрать терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи. В Николаеве действует упрощенная процедура заключения деклараций с семейным врачом, — говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаевской области 892,3 тысячи пациентов выбрали своего семейного врача и заключили с ним декларацию — это 80,5% от населения области.