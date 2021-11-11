В Николаевской области 892,3 тысячи пациентов выбрали своего семейного врача и заключили с ним декларацию — это 80,5% от населения области.

Об этом информирует пресс-служба НСЗУ.

За 2021 год семейные врачи, терапевты и педиатры региона провели 291,6 тысячи осмотров. Наибольшее количество обращений — по поводу вакцинации.

В частных центрах семейного врача, терапевта и педиатра избрали только 853 человека. С врачами-ФОП декларацию составили почти 22,56 тысячи пациентов. Все услуги частников, которые имеют договор с НСЗУ, бесплатны для пациента.

Услуги первичного звена предоставляет 51 медучреждение. Там работает 614 семейных врачей, терапевтов и педиатров. Из них только 5 врачей имеют свою частную практику.

Перечень бесплатных услуг, предоставляемых семейными врачами, терапевтами и педиатрами включает консультации с целью профилактики и контроля основных заболеваний, базовые исследования и анализы, вакцинацию согласно календарю прививок, создание электронных рецептов, в том числе на инсулин и электронные направления на проведение исследований или лечения.

В 2021 году врачи первичного звена в Николаевской области выписали почти 876 тысяч направлений, а также более 423 тысяч электронных рецептов по программе «Доступные лекарства» пациентам с хроническими заболеваниями. Обследование у врачей первичного звена прошли более 291,6 тысячи пациентов.

Ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в его ведомстве ведут списки семейных врачей, которые продвигают вакцинацию. Не забывают и про медиков, которые не популяризируют прививочную кампанию.