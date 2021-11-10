Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в его ведомстве ведут списки семейных врачей, которые продвигают вакцинацию. Не забывают и про медиков, которые не популяризируют прививочную кампанию.

Об этом он заявил во время своего сегодняшнего брифинга.

Глава Минздрава добавил, что он следит за количеством привитых, которые заключили декларацию с семейным врачом.

— Соответствующие данные отображаются на дашборде Национальной службы здоровья Украины. Таким образом, мы сразу видим, работает ли определенный врач со своими декларантами, зовет ли он их на прививку, — объяснил Виктор Ляшко.

По словам руководителя МОЗ, больше 78% граждан подписали соглашение с семейными врачами.

Напомним, одна из участниц митинга антивакцинаторов в Николаеве Оксана Винник, которая представилась семейным врачом с 8-летним стажем работы, угрожала своим коллегами расправой.