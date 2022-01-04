Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили новый штамм коронавируса: первый случай заболевания зафиксировали у вернувшегося из Камеруна путешественника.

Препринт исследования был опубликован на сервисе medRxiv, пишет hromadske.

Штамм получил название B.1.640.2, его нашли у 12 пациентов на юго-востоке Франции. По данным ученых, в новом варианте присутствует 46 мутаций, однако пока неизвестно, влияют ли они на уровень заразности.

Отметим, что после появления коронавируса ученые регулярно обнаруживают его новые штаммы, но лишь некоторые из них вызывают беспокойство и представляют угрозу.

Например, во Франции циркулирует штамм коронавируса «Омикрон», который имеет 32 мутации, — 60% больных заражены именно этим вариантом. Всего в стране было выявлено 10,4 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, из них 125 тысяч человек умерли от осложнений.

Как сообщалось ранее, особенности протекания COVID-19 при заражении новым штаммом «Омикрон» позволяют выдвинуть версию, что волна заболеваемости может стать последней за пандемию.