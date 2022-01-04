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Сегодня, 4 января, до 17:00 «Николаевоблтеплоэнерго» приостанавливает работу двух котельных по улице Белая, 72 и улице Новозаводская, 48-А. В связи с этим в домах, которые обслуживают котельные, несколько часов не будет тепла.
Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
— Приносим извинения за временные неудобства. О возобновлении теплоснабжения сообщим дополнительно, — сказано в сообщении.
Как сообщалось, сегодня, 4 января, «Николаевоблэнерго» проводит плановые ремонтные работы в нескольких частях города с 8:00 до 20:00.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Сегодня, 4 января, до 17:00 «Николаевоблтеплоэнерго» приостанавливает работу двух котельных по улице Белая, 72 и улице Новозаводская, 48-А. В связи с этим в домах, которые обслуживают котельные, несколько часов не будет тепла.
Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
— Приносим извинения за временные неудобства. О возобновлении теплоснабжения сообщим дополнительно, — сказано в сообщении.
Как сообщалось, сегодня, 4 января, «Николаевоблэнерго» проводит плановые ремонтные работы в нескольких частях города с 8:00 до 20:00.