Сегодня, 4 января, «Николаевоблэнерго» проводит плановые ремонтные работы в нескольких частях города с 8:00 до 20:00.

На сайте предприятия опубликован график отключения электроснабжения.

В частности, до вечера сегодня не будет света:

Подстанции «Лески»:

улица Лазурная

Бугский бульвар

Подстанция «Ракетная Роща»:

переулок Ежевичный

переулок Отрадный

переулок Прибрежный

улица Каменная

улица Кирпичная

улица Черешневая

улица Привольная

улица Прохладная

улица Безымянная

Подстанция «Чкаловская»:

проспект Центральный

улица Московская

улица Шевченко

улица Адмирала Макарова

улица Соборная

Подстанция «Вокзальная»:

улица 7-я поперечная

улица 8-го Марта

улица Сенная

улица Защука

улица 8-я Поперечная

Подстанция «Соляные»:

переулок Бузника

перелок Гоголя

улица Речная

улица Ветеранов

улица Успенская

улица Спортивная

улица Надпрудная

улица Степная

улица Совковая

Подстанция «Больничная»:

2-я Экипажная

улица Гречишникова

улица Мастерская

улица 3-я Военная

переулок Днепровской Чайки

улица 13-я Военная

улица 2-я Набережная

улица Комиссара Мартынюка

улица Генерала Белова

улица Карьерная

улица 1-я Экипажная

переулок 12 Военный

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не допускает даже гипотетический вариант с веерными отключениями электроэнергии в целях экономии.