Сегодня, 4 января, «Николаевоблэнерго» проводит плановые ремонтные работы в нескольких частях города с 8:00 до 20:00.
На сайте предприятия опубликован график отключения электроснабжения.
В частности, до вечера сегодня не будет света:
Подстанции «Лески»:
Подстанция «Ракетная Роща»:
Подстанция «Чкаловская»:
Подстанция «Вокзальная»:
Подстанция «Соляные»:
Подстанция «Больничная»:
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не допускает даже гипотетический вариант с веерными отключениями электроэнергии в целях экономии.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Сегодня, 4 января, «Николаевоблэнерго» проводит плановые ремонтные работы в нескольких частях города с 8:00 до 20:00.
На сайте предприятия опубликован график отключения электроснабжения.
В частности, до вечера сегодня не будет света:
Подстанции «Лески»:
Подстанция «Ракетная Роща»:
Подстанция «Чкаловская»:
Подстанция «Вокзальная»:
Подстанция «Соляные»:
Подстанция «Больничная»:
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не допускает даже гипотетический вариант с веерными отключениями электроэнергии в целях экономии.