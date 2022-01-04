Президент Украины Владимир Зеленский в курортном Буковеле остановился в той же гостинице, где поселился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.

В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением. Семьи президента в лакшери-отеле не видели.

Игорь Коломойский прокомментировал: «не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 еду (в город Днепр)».

Ранее сообщалось, что Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден вечером в воскресенье, 2 января, провели телефонные переговоры, в ходе которых американский лидер подтвердил поддержку Украины на фоне агрессии России.