«Николаевский международный аэропорт» не принимал решение по отмене рейса «Стамбул – Николаев – Стамбул» 3 января. Это было решением авиакомпании «Turkish Airlines», которая опираясь на данные метеослужбы.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

— Аэропорт — это предприятие, занимающееся содержанием аэродрома, аэровокзала и обслуживанием воздушных судов и пассажиров. Неотъемлемой составляющей работы аэропорта является метеослужба, обеспечивающая как авиакомпании, так и аэропорт информацией о состоянии погоды. И, опираясь на эту информацию, авиакомпании принимают решение о выполнении или отмене рейсов, если на то есть соответствующие погодные условия. Не аэропорт принимает это решение, а авиакомпании, — директор КП «Николаевский международный аэропорт» отметил Петр Кызым.

По словам начальника АМСЦ (авиационно-метеорологической гражданской станции, которая находится на территории аэропорта) Людмилы Андрощук, метеоданные авиакомпания «Turkish Airlines» получила 3 января в 5 и 8 утра. На тот момент они не соответствовали стандартам выполнения рейса из-за низкой облачности, а также тумана.

— Погода юга Украины 3 января была сложной. Утром погода была солнечной, однако уже в 8 часов утра начал садиться туман, ставший причиной недостаточной видимости. Усугубляла ситуацию и очень низкая облачность. Компания, когда получила эти данные, приняла решение об отмене рейса, хотя следующий корректив информации, которую она получила от метеослужбы, отмечал улучшение погодных условий, а значит и возможность выполнения рейса, — отметила Людмила Андрощук.

Информацию об отмене рейса аэропорт сразу же разместил на своем сайте.

— Мы не продаем билеты на рейсы, поэтому нет ни данных будущих клиентов аэропорта, ни возможности с ними коммуницировать никакими другими способами кроме как с помощью нашего сайта. К сожалению, аэропорт, как и приехавшие на рейс пассажиры, стал заложником обстоятельств, а не причиной этих обстоятельств, — акцентировал Петр Кызым.

Напомним, днем 3 января в Николаевском международном аэропорту отменили рейс компании «Turkish Airlines» в Стамбул, сообщив об этом пассажирам примерно за час до вылета. Пассажирам предложили альтернативу — улететь из Одессы в 21:30. За трансфер в соседнюю область им предлагают заплатить по 400 гривен с человека.