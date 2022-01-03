Днем 3 декабря в Николаевском международном аэропорту отменили рейс компании Turkish Airlines в Стамбул, сообщив об этом пассажирам примерно за час до вылета.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал николаевский адвокат Владимир Тимошин.

Пассажирам отмену рейса объяснили погодными условиями, в частности туманом. Владимир Тимошин записал видео на территории аэропорта, в котором отметил, что погода достаточно благоприятная.

— Ясное небо, солнечное, там далеко тучки. Аэропорт «Николаев» сейчас отменил рейс на Стамбул, будьте счастливы, рады. Привет аэропорту «Николаев», — сказал он.

На сайте коммунального предприятия указано, что отменили рейс и из Стамбула в Николаев, самолет должен был приземлиться в 14:35.

В стамбульском аэропорту тоже сообщили об отмене рейса в Николаев. Пассажирам поменяли билеты на рейсы в Киев и Одессу. Люди, летевшие через Одессу, уже приземлились в Украине.

Владимир Тимошин отметил также, что в николаевском аэропорту пассажирам предложили альтернативу — улететь из Одессы в 21:30. За трансфер в соседнюю область им предлагают заплатить по 400 гривен с человека.

При этом в пресс-службе аэропорта журналисту «Шиповника» по этому поводу отметили, что компания-авиаперевозчик Turkish Airlines за несколько часов до вылета прислала сообщение на адрес аэропорта об отмене рейса.

Почему в Turkish Airlines решили отменить рейс, в аэропорте Николаева не знают.

Ранее Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что уже ведется работа, чтобы завести в аэропорт Николаева (областное коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» — прим.) бюджетную авиакомпанию с рейсами в Европу.

Напомним, в декабре прошлого года Виталий Ким также обещал, что «областная власть приложит усилия», чтобы аэропорт включили в государственную целевую программу развития аэропортов.

А глава облсовета Анна Замазеева сообщила, что сейчас рассматривается вариант передачи коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в концессию.

Ранее сообщалось, что областное коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» выйдет на самоокупаемость при условии обслуживания не менее трех рейсов в день.

Как известно, 14 декабря депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Также исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.