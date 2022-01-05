Нидерландский национальный музей (Рейксмузей) опубликовал фото картины Рембрандта «Ночной дозор» со сверхвысоким разрешением ㅡ 717 000 000 000 пикселей.

Об этом сообщили на сайте музея, пишет hromadske.

Этот снимок там называют «самой большой и подробной» фотографией произведения искусства. Расстояние между двумя пикселями на фото составляет 5 микрометров (0,005 миллиметра), что означает, что один пиксель меньше эритроцита человека.

Чтобы создать его, использовали 100-мегапиксельную камеру Hasselblad H6D 400 MS. Команда музея сперва сделала 8 439 отдельных фотографий размером 5,5 см x 4,1 см. А искусственный интеллект сшил эти фотографии вместе, чтобы сформировать окончательное большое изображение с общим размером файла 5,6 терабайта.

Фото было сделано в рамках проекта для сохранения картины. В музее провели исследование, показавшее, что со временем состояние картины ухудшается: снижается контраст, деформируется полотно, а при очищении постоянно выпадают маленькие кусочки краски, из-за чего кажется, что там возникают дыры.

«Ночной дозор» ㅡ широко распространенное название картины нидерландского художника Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенберга», написанное в 1642 году. На самом деле она изображает дневную сцену, но за многие годы картина потемнела.

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