По состоянию на 5 января в Николаевской области выявлено 102 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 115 687 (+102) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за минувшие сутки зарегистрировано 63 случая коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 установлено у 2997 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 158, всего – 109764. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3298, в сутки – 7.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 4 января, зафиксирован 4 571 подтвержденный случай COVID-19.
По состоянию на 5 января в Николаевской области выявлено 102 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 115 687 (+102) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за минувшие сутки зарегистрировано 63 случая коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 установлено у 2997 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 158, всего – 109764. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3298, в сутки – 7.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 4 января, зафиксирован 4 571 подтвержденный случай COVID-19.