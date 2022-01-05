По состоянию на 5 января в Николаевской области выявлено 102 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 115 687 (+102) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68695 (+25);

Первомайск – 6680 (+8);

Южноукраинск – 3714 (+4);

Вознесенск – 2629 (+2);

Очаков – 1847.

На других территориях, в том числе отдельных территориальных громад, за минувшие сутки зарегистрировано 63 случая коронавирусной болезни.

Заболевание COVID-19 установлено у 2997 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 158, всего – 109764. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3298, в сутки – 7.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 4 января, зафиксирован 4 571 подтвержденный случай COVID-19.