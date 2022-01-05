В Украине за минувшие сутки, 4 января, зафиксирован 4 571 подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 1 366 человек, летальных случаев — 273, выздоровели — 8 439. За последние сутки в Украине проведено 65 768 тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (1344), Полтавской (273), Львовской (210) и Одесской (209) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 3 682 659 человек,

выздоровело — 3 491 793, летальных исходов — 96709, проведено ПЦР-тестирований — 1 6865 938.

Напомним, в США обнаружили более 1 миллиона новых инфицированных коронавирусом. На сегодня это мировой рекорд за все время пандемии COVID-19.