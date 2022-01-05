У берегов Крымского полуострова (в районе Севастополя и Евпатории), находящегося под оккупацией Российской Федерации, вода Черного моря приобрела неестественную желтую окраску.

Об этом пишет EVZ.

Местные жители списывают происходящее на загрязнение, однако биологи объясняют это редким природным феноменом. Так, изменение цвета морской воды могло произойти из-за поднятия осадков с морского дна, в особенности глины.

— Северное Черное море мелкое. Речь идет о юге Севастополя, там прибрежные берега c мелководьем, это засушливая местность, и когда дует ветер, тысячи тонн песка и пыли выбрасываются в море. Эта пыль оседает, и когда море бурлит, вода поднимает отложения ... Это не обычное явление, случается довольно редко, — объяснил румынский биолог Адриан Билбэ.

Он подчеркнул, что это не нанесет никакого вреда биоразнообразию и фауне, облюбовавшей морскую воду.

— В этой части море очень соленое, и морская жизнь менее представлена, чем на юге. Следовательно, фауна морского дна мало подвержена влиянию этих явлений, — объяснил он журналистам.

Напомним, РФ собирается создать в оккупированном Крыму новый военный полигон.