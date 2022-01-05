Котельная ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», которая в связи с проведением регламентных работ приостановила работу, начала подавать тепло горожанам.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Так, работу возобновила котельная по улице Китобоев, 7-А. Теплоснабжение поступит по адресам:
Напомним, что сегодня, 5 января, в связи с ремонтными работами на участке по улице Гаражная, 29 будет прекращено водоснабжение до 17.00 в микрорайоне Казарского.
Котельная ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», которая в связи с проведением регламентных работ приостановила работу, начала подавать тепло горожанам.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Так, работу возобновила котельная по улице Китобоев, 7-А. Теплоснабжение поступит по адресам:
Напомним, что сегодня, 5 января, в связи с ремонтными работами на участке по улице Гаражная, 29 будет прекращено водоснабжение до 17.00 в микрорайоне Казарского.