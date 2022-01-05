В Ингульском районе Николаева некоторые дома временно останутся без тепла.

Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».

В связи с проведением регламентных работ ориентировочно с 9.00 до 12.00 будет приостановлена работа котельной по улице Китобоев, 7-А. Временно теплоснабжение будет отсутствовать по адресам:

ул. Китобоев 2, 3, 7, 12, 14, 14а

ул. Космонавтов, 49, 49/1, 53/1, 59, 80, 82, 96, 57б, 51, 51а, 53, 55, 57, 57а, 59а, 84, 86, 88, 90, 92, 98

ул. Новозаводская 2, 2а, 4, 6, 8, 10

пр. Мира 23а, 23б, 23г, 25, 25a, 28, 6 , 70, 64б, 27г, 50

ул. 11 Линия 115

ул. 12 Продольная 45, 47, 47а.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет ЧАО «Николаевская ТЭЦ» назначил нового руководителя предприятия.