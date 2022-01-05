В Ингульском районе Николаева некоторые дома временно останутся без тепла.
Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».
В связи с проведением регламентных работ ориентировочно с 9.00 до 12.00 будет приостановлена работа котельной по улице Китобоев, 7-А. Временно теплоснабжение будет отсутствовать по адресам:
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет ЧАО «Николаевская ТЭЦ» назначил нового руководителя предприятия.
В Ингульском районе Николаева некоторые дома временно останутся без тепла.
Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».
В связи с проведением регламентных работ ориентировочно с 9.00 до 12.00 будет приостановлена работа котельной по улице Китобоев, 7-А. Временно теплоснабжение будет отсутствовать по адресам:
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет ЧАО «Николаевская ТЭЦ» назначил нового руководителя предприятия.