Наблюдательный совет ЧАО «Николаевская ТЭЦ» назначил нового руководителя предприятия.

Об этом уведомил экс-директор ТЭЦ Егор Клецов на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что спустя почти полгода после назначения Егор Клецов так и не приступил к исполнению своих обязанностей. Он подчеркнул, что нового руководителя предприятия якобы назначили решением набсовета без конкурса в конце декабря.

— Этим же решением я якобы уволен, хотя ни с приказом о моем увольнении, ни самим протоколом собрания набсовета меня до сих пор не ознакомили. Это стиль правового нигилизма от наблюдательного совета, назначенного пока ещё собственником ТЭЦ — Фонд державного майна України, – утверждает Егор Клецов.

По его словам, новый исполняющий обязанности директора приехал на предприятие с одним из членов команды предыдущего руководителя.

— …которая так успешно и отчасти бесследно вывозила из предприятия металлолом, в отношении чего на предприятии проведено служебное расследование и установлены факты грубого нарушения процедур обращения с товарно-материальными ценностями, — пишет Егор Клецов.

По информации «Преступности.НЕТ», новым директором ТЭЦ назначили Виталия Пытько.

Напомним, в июле 2021 года сообщалось, что руководителя проекта на «Николаевоблтеплоэнерго», экс-кандидата в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Егора Клецова назначили директором Николаевской ТЭЦ, однако спустя несколько дней стало известно, что Наблюдательный совет ТЭЦ проведет проверку добропорядочности Егора Клецова из-за сообщений в СМИ о его противоправной деятельности.

После этого отстраненный от исполнения обязанностей гендиректор «Николаевской ТЭЦ» Егор Клецов обратился к Фонду госимущества с требованием решить вопрос с назначением руководства предприятия.