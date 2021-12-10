Отстраненный от исполнения обязанностей гендиректор «Николаевской ТЭЦ» Егор Клецов обратился к Фонду госимущества с требованием решить вопрос с назначением руководства предприятия.

На своей странице в Facebook Егор Клецов напомнил, что по состоянию на 10 декабря прошло ровно пять месяцев с момента его отстранения Наблюдательным советом Николаевской ТЭЦ.

— Позавчера (8 декабря, – прим.) прошло ровно пять месяцев с даты назначения меня генеральным директором Николаевской ТЭЦ. Сегодня (10 декабря, – прим.) – ровно пять месяцев как Наблюдательный совет предприятия безосновательно и незаконно отстранил меня от выполнения своих обязанностей. Происходило это без всякого согласования со мной, то есть без моего на то заявления и согласия. Формальным основанием была вроде бы проверка меня на «добропорядочность», с соответствующим запросом в Службу безопасности Украины, – сказал Егор Клецов.

Он указал, что в конце августа 2021 года Фонд государственного имущества Украины получил письменный ответ от Службы безопасности об отсутствии каких-либо досудебных расследований или уголовных дел в отношении него, однако на сегодняшний день он по-прежнему отстранен от исполнения обязанностей.

— Соответствующее письмо было направлено 20.08.2021 ФГИУ на главу Наблюдательного совета ТЭЦ Виталия Гордиенко. То есть даже формальная проверка подтвердила мою «добропорядочность». Но на данный момент мой статус неизменен – временно отстранен, – добавил Егор Клецов.

По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию, он несколько месяцев продолжал дистанционно управлять процессами подготовки предприятия к началу отопительного сезона 2021-2022.

— Моей целью было в сжатые сроки минимизировать риски аварийных ситуаций на старте. Подробностей своих руководящих решений в этой публикации не раскрываю, думаю, николаевцы смогли почувствовать небольшую, но положительную разницу в начале сезона, сравнивая с прошлыми годами. Также у меня была ответственность за новую команду людей, которые со мной пришли на ТЭЦ, потому что после моего устранения некоторые члены наблюдательного совета начали «предлагать» новым членам дирекции освободить места для «своих» людей. Несмотря на то, что новой командой были начаты столь необходимые предприятию изменения в производственных, сбытовых и ремонтных процессах. Скажу больше, наблюдательный совет не реагировал на какие-либо письменные предложения по оптимизации структуры предприятия, производственных затрат и т.д, – добавил Егор Клецов.

После Егор Клецов обратился к главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко с просбой решить вопрос с назначение генерального директора Николаевской ТЭЦ.

— Обращаюсь к главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко от коллектива Николаевской ТЭЦ и лично с просьбой – уделить внимание ситуации, сложившейся с позицией руководителя предприятия. Государственная стратегическая компания не может оставаться без руководителя на столь долгий срок, а я лично больше не могу находиться в подвешенном состоянии только потому, что некоторые боятся ответственности за мое незаконное устранение. Если вам, Дмитрий, или кому-нибудь нужны дополнительные комментарии, я готов их предоставить, – добавил Егор Клецов.

Напомним, в июле 2021 года сообщалось, что руководителя проекта на «Николаевоблтеплоэнерго», экс-кандидата в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Егора Клецова назначили директором Николаевской ТЭЦ, однако спустя несколько дней стало известно, что Наблюдательный совет ТЭЦ проведет проверку добропорядочности Егора Клецова из-за сообщений в СМИ о его противоправной деятельности.