В Международном классическом университете имени Пилипа Орлика стартовала программа «Шанс. Восстановление», разработанная для тех, кто по каким-то причинам не смог закончить высшее образование.

Об этом сообщили в университете.

В программе могут принять участие бывшие студенты, независимо от того, в каком году и по какой специальности они учились.

Приёмная комиссия Международного классического университета имени Пилипа Орлика разработала концепцию этой программы и презентовала на встрече с журналистами. Как стало известно, бывший студент может восстановиться на любую специальность, по которой обучался в университете имени Пилипа Орлика или любом другом вузе.

— В университете предоставили максимум возможностей для тех, кто по каким-то причинам не смог закончить любой вуз ранее. Если у студента есть академическая справка об обучении, он имеет законное право просто восстановиться в учебном заведении, — отметила на встрече ответственный секретарь приёмной комиссии Анна Жданова.

В университете имени Пилипа Орлика такие студенты могут без проблем продолжить учёбу на любом уровне — от младшего специалиста до бакалавра, в зависимости от того, на каком уровне они учились ранее.

Восстановление возможно на тот образовательный уровень, с которого ушел студент.

В университете Пилипа Орлика обучение на образовательном уровне младший бакалавр осуществляется по таким специальностям:

фармация, промышленная фармация;

право;

компьютерная инженерия;

журналистика;

гостинично-ресторанное дело;

геодезия и землеустройство;

финансы, банковское дело и страхование;

учет и налогообложение;

маркетинг;

предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;

медсестринство.

Специальности программы бакалавр:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Геодезия и землеустройство

Компьютерная инженерия

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Фармация, промышленная фармация

Туризм

Право.

Также журналисты узнали, что уже есть те, кто воспользовался этой программой, и стал студентом еще в этом году.

— Это отличный шанс, снова начать учиться. Ибо знания получать никогда не поздно! А иногда, очень даже необходимо, — отметила студентка Анна Сергеенко. — Думаю, это замечательная возможность, которая помогает, всё-таки, получить желанную профессию, даже если раннее этому помешали обстоятельства, — рассказал студент Вадим Черниенко. — Университет даёт тебе большие возможностей, чтобы ты развивался, не сидел на месте, и, поэтому такие программы дают толчок, которого ждали те, кто не закончил ВУЗ, — добавил восстановившийся студент Даниил Кабанов. — Сейчас также есть отличная возможности параллельного обучения, для студентов из других вузов, в Университете имени Пилипа Орлика. Это даст возможность освоить еще одну специальность, — добавила Анна Жданова.

Воспользоваться этим шансом можно до 1 февраля.

«Успей, несмотря ни на что, осуществить свою мечту о высшем образовании уже до 01 февраля 2022 года в Международном классическом университете имени Пилипа Орлика», — отметили в университете.

Приемная комиссия: Николаев, улица Котельная, 2, телефон 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua

Ранее в университете имени Пилипа Орлика прошла встреча с учениками 11-х классов николаевских школ. Приемная комиссия университета предложила 11-классникам реальные варианты вхождения в высшее образование уже сегодня.