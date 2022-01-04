В университете имени Пилипа Орлика прошла встреча с учениками 11-х классов николаевских школ. Приемная комиссия университета предложила 11-классникам реальные варианты вхождения в высшее образование уже сегодня.
Об этом сообщает пресс-служба университета.
Участников встречи интересовал вопрос, как избежать рисков, и, несмотря ни на что, осуществить свою мечту о высшем образовании.
— Учащиеся 11-х классов могут это (начать получать высшее образование, — прим.) сделать прямо сейчас, поступив на дистанционный курс рабочей специальности Центра рабочих профессий университета, параллельно с учёбой в школе, — отметила Анна Жданова, ответственный секретарь приемной комиссии.
В результате, одновременно с аттестатом, абитуриенты получат диплом квалифицированного работника по одной из выбранных ими специальностей:
После получения диплома квалифицированного работника, независимо от результатов ВНО, абитуриенты, по их желанию, будут зачислены сразу на второй курс колледжа университета. И, кроме того, получат право начать работать по специальности.
В колледже студенты могут освоить такие специальности:
Окончив колледж, студент получает диплом младшего бакалавра, возможность, быть принятым на 3 курс бакалаврата университета и получить высшее образование (бакалаврский уровень) по специальностям:
Срок получения высшего образования, в этом случае сокращается от 6 месяцев до одного года. За это время студент получает несколько профессиональных дипломов: квалифицированного рабочего, младшего бакалавра, бакалавра.
Воспользовавшись предложенной моделью, абитуриенты могут осуществить мечту о высшем образовании уже сегодня, не дожидаясь летней вступительной кампании.
Приемная комиссия: Николаев, ул. Котельная, 2, телефон: 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua
В университете имени Пилипа Орлика прошла встреча с учениками 11-х классов николаевских школ. Приемная комиссия университета предложила 11-классникам реальные варианты вхождения в высшее образование уже сегодня.
Об этом сообщает пресс-служба университета.
Участников встречи интересовал вопрос, как избежать рисков, и, несмотря ни на что, осуществить свою мечту о высшем образовании.
— Учащиеся 11-х классов могут это (начать получать высшее образование, — прим.) сделать прямо сейчас, поступив на дистанционный курс рабочей специальности Центра рабочих профессий университета, параллельно с учёбой в школе, — отметила Анна Жданова, ответственный секретарь приемной комиссии.
В результате, одновременно с аттестатом, абитуриенты получат диплом квалифицированного работника по одной из выбранных ими специальностей:
После получения диплома квалифицированного работника, независимо от результатов ВНО, абитуриенты, по их желанию, будут зачислены сразу на второй курс колледжа университета. И, кроме того, получат право начать работать по специальности.
В колледже студенты могут освоить такие специальности:
Окончив колледж, студент получает диплом младшего бакалавра, возможность, быть принятым на 3 курс бакалаврата университета и получить высшее образование (бакалаврский уровень) по специальностям:
Срок получения высшего образования, в этом случае сокращается от 6 месяцев до одного года. За это время студент получает несколько профессиональных дипломов: квалифицированного рабочего, младшего бакалавра, бакалавра.
Воспользовавшись предложенной моделью, абитуриенты могут осуществить мечту о высшем образовании уже сегодня, не дожидаясь летней вступительной кампании.
Приемная комиссия: Николаев, ул. Котельная, 2, телефон: 050-394-72-87, 0935120012, 0501985893 (viber), сайт mku.edu.ua