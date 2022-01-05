Одиннадцатиметровую елку, украсившую площадь возле Офиса Президента Украины, вырастила жительница Южноукраинска.

Об этом сообщило издание «ЮжкаNews.City».

Ирина живет в частном доме в районе малоэтажной застройки. Говорит, что дерево было посажено во дворе 20 лет назад. Уже тогда оно было под два метра высотой. Ель росла на удивление ровная и красивая, чем привлекала к себе внимание.

Шесть лет назад хозяйке поступило предложение от бизнесмена, который занимается пересадкой «взрослых» деревьев. Ирина тогда отказалась продавать любимицу. Со временем ёлка настолько выросла, что трудно было пройти к калитке. Женщина позвонила по оставленному когда-то контактному номеру и дала согласие на продажу.

— Я продала ель, чтобы дать ей вторую жизнь, а не просто распилить на дрова. Отдала за символическую цену. Изначально я не знала о том, что ее установят возле администрации президента Украины. Только когда дерево погрузили на машину, мне сказали: «Смотрите обращение президента на фоне вашей ёлки». Подумала, что просто пошутили, но потом увидела в «Инстаграме» много фото с нашей ёлкой и обрадовалась. Я всегда говорила, что ей место на площади, ведь она роскошная. Визуализировала, наверное, — рассказала она.

По извлечению ели из земли была развернута целая операция, которая длилась с 29 ноября по 2 декабря. Полтора дня понадобилось четверым мастерам изо Львова, чтобы подвязать ветви (нижние ветви в диаметре 8 метров, обхват ствола 1,06 метра). Затем ёлку обкопали, укутали корни мешковиной, обмотали сеткой и укрепили досками. С помощью крана десятитонное дерево погрузили на автомобиль-длинномер.

Ирина рассказала, что держит связь с покупателем ели. Он сообщил ей, что после новогодних праздников дерево высадят в одном из столичных парков. Сейчас для зеленой красавицы подыскивают подходящее место. А в планах южноукраинки обязательно поехать в Киев, чтобы проведать свою любимицу.

Ранее сообщалось, что главная новогодняя ёлка Николаева оказалась на первом месте рейтинга лучших в Украине.