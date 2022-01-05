В западных регионах Украины в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реках, из-за чего может затопить дороги.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

5 января в нижних течениях рек Закарпатской области и на Тисе будут продолжаться повышение уровней воды на 0,5-1,0 м над уровнями на утро текущих суток.

В частности, синоптики прогнозируют, что такое повышение вызовет затоплением поймы рек Тиса возле постов Тячев и Хуст, Река — Хуст, Тересва — Нересница, Боржава — Верхние Реметы, Латорица Мукачево, Шопурка — Кобылецкая Поляна (объявлено 2 уровень опасности — оранжевый).

Также 5-7 января на Латорица возле Чопа, продолжится повышение уровня воды на 2,0-2,5 метра, с выходом воды на пойму и возможным начальным затоплением дороги города Геевцы-Тисянка Ужгородского района Закарпатской области (объявлен 2 уровень опасности-оранжевый).

Вместе с тем 6-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,1-0,5 метра над уровнями на 08:00 5 января, местами возможен начальный выход воды на заводь. На реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы.

Ранее в Закарпатской области в результате сильных дождей взошли два селевых потока, подтоплены три десятка домов.