Начиная с сегодняшнего дня желающие сдать тестовое внешнее независимое оценивание могут зарегистрировать свои данные и выбрать предмет, по которому они хотят проверить свои знания.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Для участия в пробном тестировании необходимо подписать спецформу, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по полученным логину и паролю, вывести квитанцию из электронного в бумажный вид и оплатить саму услугу пробного ВНО (цена определяется отдельно каждым региональным центром оценивания качества образования). В течении недели в кабинете участника проверят прошла ли оплата.

Зарегистрированные на тест-ВНО получат возможность:

ознакомиться со стандартизированными тестами, отвечающими требованиям Программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2022 года;

выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте Украинского центра оценки качества образования в определенное время;

получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);

психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;

научиться эффективно распределять время;

оценить свой уровень учебных достижений.

В 2022 году пробное внешнее независимое оценивание проведут:

19 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта по истории Украины, по математике, по математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

В центре напомнили, что пробное ВНО можно сдать лишь по одному предмету. Регистрация на него окончится 22 января.

Напомним, Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.