Начиная с сегодняшнего дня желающие сдать тестовое внешнее независимое оценивание могут зарегистрировать свои данные и выбрать предмет, по которому они хотят проверить свои знания.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Для участия в пробном тестировании необходимо подписать спецформу, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по полученным логину и паролю, вывести квитанцию из электронного в бумажный вид и оплатить саму услугу пробного ВНО (цена определяется отдельно каждым региональным центром оценивания качества образования). В течении недели в кабинете участника проверят прошла ли оплата.
Зарегистрированные на тест-ВНО получат возможность:
В 2022 году пробное внешнее независимое оценивание проведут:
В центре напомнили, что пробное ВНО можно сдать лишь по одному предмету. Регистрация на него окончится 22 января.
Напомним, Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.
Начиная с сегодняшнего дня желающие сдать тестовое внешнее независимое оценивание могут зарегистрировать свои данные и выбрать предмет, по которому они хотят проверить свои знания.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Для участия в пробном тестировании необходимо подписать спецформу, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по полученным логину и паролю, вывести квитанцию из электронного в бумажный вид и оплатить саму услугу пробного ВНО (цена определяется отдельно каждым региональным центром оценивания качества образования). В течении недели в кабинете участника проверят прошла ли оплата.
Зарегистрированные на тест-ВНО получат возможность:
В 2022 году пробное внешнее независимое оценивание проведут:
В центре напомнили, что пробное ВНО можно сдать лишь по одному предмету. Регистрация на него окончится 22 января.
Напомним, Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.