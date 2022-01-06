Сотрудники ГПСУ, проводя обыск в одной из сел Одесской области, нашли металлический бидон. Однако вместо молока в посудине хранили засушенные листья и стебли каннабиса.

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на пограничников.

Во время обысков сотрулников госпогранслужбы сопровождали полицейские, ставшие свидетелями находки.

Открыто уголовное дело по статье 309 Уголовного кодекса Украины («незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Максимальное наказание по предъявленным обвинением достигает 8 лет заключения.

Напомним, на Полтавщине прямо в суд заказали пиццу, начиненную наркотиками.