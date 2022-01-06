В Николаеве жители дома по улице Ноябрьской, 16 попросили городскую власть поспособствовать в реконструкции детской площадки в их дворе.

Свою просьбу горожан оставили в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» в Facebook.

Данная улица находится в Ингульском районе.

— Двор дома можно отнести к топ местам для трэш-туризма в Николаеве. Подскажите, пожалуйста, кто ответственен за это? И что можно сделать с этим ужасом? — отметили николаевцы.

Также они опубликовали несколько фото для иллюстрации.

Напомним, что глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.