Центральный суд города Николаева признал виновным в совершении административного правонарушения главного государственного ревизора-инспектора отдела Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области. Мужчина совмещал службу в госоргане с руководящей должностью в частных предприятиях.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

— Установлено, что должностное лицо в нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», после назначения на должность в территориальном органе Государственной налоговой службы продолжало находиться руководителем в хозяйственных обществах, имеющих целью получение дохода, и участвовало в деятельности этих обществ, — сообщили в прокуратуре.

По результатам судебного разбирательства лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, по ч.2 ст.172-4 КУоАП и наложен штраф в размере 8 тысяч 500 грн.

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры, оставив решение Центрального районного суда Николаева в силе. Решение апелляционного суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Ранее сообщалось, что закарпатца приговорили к одному году лишения свободы, из-за сброса меноры в реку в Ужгороде.