Закарпатца приговорили к одному году лишения свободы, из-за сброса меноры в реку в Ужгороде.

Об этом со ссылкой на приговор суда сообщает Объединенная еврейская община в своем телеграмм-канале.

Речь идет об инциденте, который произошел в городе 5 декабря – тогда подсудимый сбросил ханукию к реке Уж. Это произошло, когда еврейская община праздновала седьмой день Хануки.

Мужчину осудили за разжигание религиозной розни (ч.1 ст.161 УКУ). Ответственность за такое нарушение — штраф от 3 тысяч 400 гривен до 8 тысяч 500 гривен, или лишение свободы на срок до пяти лет.

В Ужгородском горрайонном суде мужчину приговорили к одному году лишения свободы, однако, по полному признанию вины закарпатца, его освободили от наказания и назначили один год испытательного срока.

— Осужденный должен периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, — говорится в приговоре судьи.

Напомним,30 ноября, Ханукию, которую еврейская община Николаева установила в канун празднования Хануки, повредили неизвестные.