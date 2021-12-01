Во вторник, 30 ноября, Ханукию, которую еврейская община Николаева установила в канун празднования Хануки, повредили неизвестные.

Об этом корреспондентам «Суспiльного» рассказал представитель еврейской религиозной общины Николаева Дмитрий Струнин.

В 2021 году Хануку отмечают с 28 ноября по 6 декабря. Поврежденная Ханукия со светодиодной иллюминацией и электрическими лампами была установлена на углу Соборной улицы и Адмирала Макарова.

Как рассказал Дмитрий Струнин, каждый день во время праздника на ней зажигали очередную свечу. 30 ноября, примерно в 15 часов, представители еврейской общины приехали к конструкции, чтобы зажечь символический огонь, но увидели перерезанную светодиодную гирлянду.

— Не светились лампы, потом увидели, что светодиодные гирлянды изрезаны, на конструкции след от чего-то острого и оборвана вилка, которая питает всю конструкцию. Вилку отремонтировали, а вот гирлянду восстановить уже не получится, — рассказал Дмитрий Струнин.

Главный раввин Николаева и Николаевской области Шолом Готтлиб говорит, что конструкцию устанавливают уже много лет. Однако ситуация, когда ее портят, возникла впервые.

— Уже много лет мы зажигаем в центре города эти ханукальные свечи. Все, слава Богу, происходит спокойно, уютно и приятно. У нас есть поддержка и государственная в том числе, чтобы провести этот праздник спокойно. Но тот факт, что это произошло у нас и параллельно в других городах — это может говорить о том, что кто-то пытается не дать спокойно пройти этому празднику, — сказал Шолом Готтлиб.

По словам Шолома Готтлиба, за время празднования в 2021 году Ханукию дважды портили в Киеве и однажды в Днепре. Николаевское еврейское общество написало заявление в полицию.

Представитель Национальной полиции Николаевской области Инна Парфенова рассказала корреспондентам «Суспiльного», что по состоянию на 1 декабря правоохранители это дело рассматривают в рамках административного правонарушения и устанавливают обстоятельства указанного происшествия, а также людей, которые могли быть причастны. После проведения проверки будут приниматься дальнейшие решения.

Напомним, что в конце сентября дети повредили элемент инсталляции в виде сердца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой. В начале октября отремонтированное сердце вернули на место.

Также сообщалось, что в ночь с 21 на 22 сентября неизвестные украли два колокола с мемориала «Струны памяти», расположенного возле здания Николаевской облгосадминистрации.