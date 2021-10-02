В Николаеве отремонтировали элемент инсталляции «I LOVE MYKOLAIV» в виде сердца.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Напомним, что в начале недели дети повредили элемент инсталляции. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей перемещается по буквам, пока родители находятся рядом и наблюдают за этим. Однако в какой-то момент ребенок проламывает фигуру ногой.