В Николаевском областном краеведческом музее 5 января открылась выставка «Кукольная сказка в музее» пяти мастериц из Николаева. На выставке представлены изделия, созданные в период с 1990-го по 2022 год.

Об этом сообщает «Суспільне».

Николаевская художница Ирины Козак восемь лет создает мягкие игрушки. Делать их училась сама: в интернете смотрела видео, потом применяла на практике.

— Они сделаны из синтепона, обычных капроновых чулок. Иголочка для валяния, каркас из проволоки и желание работать - все. Больше всего, которые мне нравятся, это мой дед и гномик. Дедушка мне нравится, потому что он похож на моего покойного отца. А гномик - Он такой смешной, интересный, — рассказывает Ирина Козак.

Создание одной игрушки может занять месяц и больше.Мастерица Полина Андриевская делает новогодние игрушки из ваты. Лепкой начала заниматься с 2014 года. Работает по заказу. Создав игрушки Полина Андриевская их окрашивает.

— Женщина искала такого Деда Мороза со своего детства. Там была маленькая черно-белая фотография, вот нужно было именно с зайчиком. Мне так понравилось. Я попробовала, мне понравилось. Я лепила его с таким удовольствием, — говорит Полина Андриевская.

На выставке в отдельной кубической витрине экспонируются две фарфоровые куклы конца 19 века, изготовленные из фарфора. Также представлены новогодние игрушки 1930-1950-х годов. Все они из фондов Николаевского областного краеведческого музея.

— Этим игрушкам почти 100 лет. Раньше использовали ватную технику: бралась вата, старый крахмал, вода и делали игрушки. Также видим игрушки 80-90-х годов составляющего производства. Все это хранится в фондах музея. У нас температурно-влажный режим всегда поддерживается для того чтобы предметы не рассыпались, не пересыхали, не было переохлаждения, — рассказывает научная сотрудница Николаевского областного краеведческого музея Анастасия Крылова.

Всего в экспозиции «Кукольная сказка в музее» представлено более 100 игрушек. Продлится выставка до конца января 2022 года.

Напомним, что 21 декабря в Николаевском областном музее им. В.В. Верещагина презентовали коллекцию миниатюр известных сооружений города, собранных из конструктора LEGO.