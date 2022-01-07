Академия звукозаписи США решила перенести церемонию вручения премии «Грэмми» из-за ситуации с COVID-19 и распространением штамма «Омикрон».

Об этом говорится на сайте награды.

Премию должны были вручить 31 января, новая дата проведения церемонии не разглашается.

По словам организаторов, решение было принято после анализа ситуации с распространением коронавируса.

— После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения наград «Грэмми». Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием нашего шоу, остаются нашим главным приоритетом. Учитывая неопределенность, связанную со штаммом «Омикрон», проведение церемонии 31 января сопряжено с слишком большим количеством рисков. Мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать величайшую ночь музыки в будущем, о чем будет объявлено в ближайшее время, — говорится в заявлении.

Напомним, Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс, на данный момент речь идет об украинцах старше 18 лет.