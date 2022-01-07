Академия звукозаписи США решила перенести церемонию вручения премии «Грэмми» из-за ситуации с COVID-19 и распространением штамма «Омикрон».
Об этом говорится на сайте награды.
Премию должны были вручить 31 января, новая дата проведения церемонии не разглашается.
По словам организаторов, решение было принято после анализа ситуации с распространением коронавируса.
— После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения наград «Грэмми». Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием нашего шоу, остаются нашим главным приоритетом. Учитывая неопределенность, связанную со штаммом «Омикрон», проведение церемонии 31 января сопряжено с слишком большим количеством рисков. Мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать величайшую ночь музыки в будущем, о чем будет объявлено в ближайшее время, — говорится в заявлении.
Напомним, Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс, на данный момент речь идет об украинцах старше 18 лет.
Академия звукозаписи США решила перенести церемонию вручения премии «Грэмми» из-за ситуации с COVID-19 и распространением штамма «Омикрон».
Об этом говорится на сайте награды.
Премию должны были вручить 31 января, новая дата проведения церемонии не разглашается.
По словам организаторов, решение было принято после анализа ситуации с распространением коронавируса.
— После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения наград «Грэмми». Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием нашего шоу, остаются нашим главным приоритетом. Учитывая неопределенность, связанную со штаммом «Омикрон», проведение церемонии 31 января сопряжено с слишком большим количеством рисков. Мы с нетерпением ждем возможности отпраздновать величайшую ночь музыки в будущем, о чем будет объявлено в ближайшее время, — говорится в заявлении.
Напомним, Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс, на данный момент речь идет об украинцах старше 18 лет.